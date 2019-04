A Operação Páscoa 2019 da GNR começou na última quinta-feira e vai terminar às 0h00 de hoje. Registou um total de 764 acidentes, dos quis resultaram 27 feridos graves e seis vítimas mortais.

Em comparação com o ano passado, e apesar de ainda faltar um dia para terminar esta operação, a GNR registou menos 210 acidentes rodoviários, apesar de o número de mortes serem as mesmas, seis.

Já o número de feridos graves tinha sido inferior no ano passado, tendo subido de 19 para 27 este ano.

De acordo com a GNR, citada pelo Notícias ao Minuto, até à noite de ontem foram “fiscalizados cerca de 17 mil condutores, dos quais 303 conduziam com excesso de álcool”. Destes, 123 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. “Foram ainda detidas 40 pessoas por conduzirem sem habilitação legal”.