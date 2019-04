O recolher obrigatório entra em funcionamento às 20h de hoje (15h30 em Lisboa) e vai estar em vigor até às 4h00 da manhã de terça-feira (23h30 desta segunda-feira em Lisboa). As informações são avançadas pelo serviço de informação do Governo.

Devido à vaga de bombardeamentos no domingo de Páscoa, as autoridades decretaram o primeiro recolher obrigatório, que foi levantado às 6h00 da manhã de hoje (1h30 em Lisboa).

No entanto, para limitar o número de pessoas nas ruas, o Governo do país decretou dois dias feriado, segundo avança a Lusa. As escolas, assim como a bolsa de Colombo estão encerradas, apesar de muitos cingaleses terem ido trabalhar.

Recorde-se que oito explosões, no domingo, em quatro hotéis, três igrejas e um complexo de vivendas matou 290 pessoas, entre os quais um turista português.