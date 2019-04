A Páscoa trouxe o sol e o calor, mas com a semana que hoje começa deve regressar a chuva ao território nacional.

As condições atmosféricas devem alterar-se já esta tarde, de acordo com o IPMA. Deverão registar-se “períodos de chuva a partir do meio da tarde”, assim como “vento por vezes forte”, acompanhado de uma descida das temperaturas máximas, especialmente no litoral oeste.

Nas regiões Norte são esperados aguaceiros fracos, assim como no interior centro, aumentando a intensidade ao longo do dia, situação que se alargará a todo o território nacional.

O IPMA aponta ainda para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela ao final do dia.

Os distritos mais quentes deverão ser Santarém e Faro, com máximas de 23ºC e os mais frios serão Guarda, com mínimas de 5ºC e Bragança e Viseu com 6ºC de temperatura mínima.