O alerta é do Departamento de Estado norte-americano, através da sua embaixada dos Estados Unidos no Sri Lanka, citado pela agência Lusa. “Grupos terroristas continuam a planear possíveis ataques no Sri Lanka. Os terroristas poderiam atacar com pouco ou nenhum aviso (...) áreas públicas".

O Governo norte-americano indicou ainda que os potenciais alvos de futuros ataques, deverão ser áreas turísticas, centros de transporte, mercados, centros comerciais, hotéis, restaurantes, instalações governamentais, recintos onde se realizem eventos, aeroportos, entre outros.

De acordo com declarações de um perito forense à Associated Press, citado pela Lusa, os ataques no Sri Lanka a três igrejas e três hotéis no domingo de Páscoa foram realizados por sete bombistas suicidas e o analista do Governo Ariyananda Welianga, avançou que, de acordo com a investigação, estiveram envolvidas pelo menos duas pessoas no ataque ao hotel Shangri.La.

De recordar que, até ao momento, há registo de 290 mortos e mais de 500 feridos devido aos vários ataques que ocorreram ontem.