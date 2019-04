De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, o acidente aconteceu na Estrada Nacional 251, entre Mora e Pavia, e o alerta foi dado perto das 4h15 desta madrugada.

Fonte da GNR, avança a agência Lusa, informou o que veículo se despistou, embatendo num eucalipto. O óbito do condutor, único ocupante do automóvel, foi declarado no local.

No local estiveram elementos dos Bombeiros de Mora, o INEM, e a GNR, num total de 25 operacionais, apoiados por 10 veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.