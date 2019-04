Esta segunda-feira celebra-se o dia da Terra e, por isso, a associação ambientalista Terra alertou, em comunicado, para os números sobre a “atual onda de extinção”. De acordo com esta associação, 40% do número de animais terrestres e marinhos e 40% das 1,1 milhões de espécies de aves do planeta estão em declínio.

"Estima-se que os seres humanos tenham impactado 83% da superfície terrestre, o que afetou os ecossistemas, bem como as áreas em que espécies específicas de animais selvagens existiam", afirma a associação Zero, citada pela agência Lusa.

A mesma associação defende que é necessário "educar e sensibilizar para a taxa acelerada de extinção de milhões de espécies e as causas e consequências desse fenómeno".

A Zero deixa ainda vários alertas. "Alcançar grandes vitórias políticas que protejam grandes grupos de espécies, bem como espécies individuais e os seus habitats" é um objetivo, assim como "construir e participar num movimento global que abrace a natureza e seus valores".

"Se não agirmos agora, a extinção pode ser o legado mais duradouro da humanidade", afirma a associação.