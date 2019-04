A cerimónia da entrega simbólica do antigo edifício do Ministério da Educação para o PNAES acontece esta segunda-feira e vai ser presidida pelo primeiro-ministro, António Costa. Contará, também, com as presenças dos ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos. O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, também estará presente.

"Além do antigo edifício do Ministério da Educação, serão integradas quatro pousadas da juventude, encerradas na legislatura anterior, entre outras ofertas da rede de pousadas. Uma escola e um conjunto de edifícios que já foram residências de estudantes do ensino básico e secundário integrarão igualmente este Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior", explica uma nota divulgada pelo gabinete de Tiago Brandão Rodrigues, citada pela agência Lusa.

De acordo com a Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o objetivo é que, com o PNAES, o número de camas disponíveis a preços acessíveis para estudantes duplique nos próximos dez anos.

Numa primeira fase, o plano visa disponibilizar mais de 12 mil camas em todo o país até 2022, aproveitando edifícios do Estado ou que se encontrem devolutos.