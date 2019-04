O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai a aproveitar a visita de Estado à China para ir a Macau, nos dias 30 de abril e 1 de maio.

A vista à China arranca já na próxima quinta-feira e acontece a convite do presidente chinês, Xi Jinping. Em Pequim, o chefe de Estado vai participar no segundo Fórum “Uma Faixa, Uma Rota”, onde vão estar presentes 37 chefes de Estado ou de Governo.

No território macaense, Marcelo Rebelo de Sousa tem encontro marcado com o chefe do executivo, Fernando Chui Sai On, disse em comunicado o gabinete do porta-voz do Governo de Macau.

Para mais tarde, entre 11 e 19 de maio, será Chui Sai On a realizar uma visita oficial a Portugal, estando previstas reuniões com o Presidente da República e o primeiro-ministro, António Costa.