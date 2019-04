Numa altura em que o PS continua a cair nas intenções de voto para as europeias e com o fantasma do “poucochinho” cada vez mais presente, o partido apela aos socialistas para uma demonstração de força durante o jantar de amanhã que comemora o 46.º aniversário do Partido Socialista.

Em carta aberta dirigida aos militantes, a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, sublinha que este é “tempo de cerrar fileiras” para “dar força” a António Costa, tanto na Europa como em Portugal. Isto porque, remata a dirigente, este é “um ano muito exigente e que deve merecer o empenho de todos os camaradas socialistas”.

Por isso, apela a número 2 do partido, a data do aniversário do partido, que é amanhã comemorada, deve ser “devidamente assinalada”.

A mensagem da dirigente do partido é dirigida aos socialistas numa altura em que “estamos a pouco mais de cinco semanas da realização das eleições europeias”, marcadas para 26 de maio.

Com um calendário cada vez mais apertado para inverter a tendência dos resultados das últimas sondagens – que dão conta para uma diferença de pouco mais de dois pontos percentuais na intenção de votos entre o PS e o PSD – Ana Catarina Mendes, apela, sem rodeios, a “uma grande mobilização” dos militantes e a “uma participação ativa na campanha eleitoral”.

Nas últimas eleições europeias, em 2014, o PS venceu com 31,46%, elegendo oito eurodeputados, contra 27,71% da coligação PSD/CDS-PP, que elegeu sete elementos. Nessa altura o partido era liderado por António José Seguro e foi então que Costa avançou para a disputa dos comandos do partido com o argumento de que o PS não podia aceitar como sendo boa uma vitória “por poucochinho”.

Campanha de Pedro Marques A mensagem de Ana Catarina Mendes é enviada aos militantes também numa altura em que se tem registado uma fraca participação de figuras de peso do PS na campanha liderada por Pedro Marques. Para inverter este cenário, avançou o Público na semana passada, a direção da campanha de Pedro Marques apelou às concelhias do PS para que “pelo menos aos sábados” marquem presença nas iniciativas e para que façam “reportagem fotográfica” do evento, de forma a que os registos sejam enviados, posteriormente, para o Largo do Rato, contou o jornal diário.

Também os casos das nomeações do Governo que envolvem relações familiares têm sido uma preocupação para o PS. Ana Catarina Mendes a cola estes casos, que têm vindo a público nas últimas semanas, “à agenda da direita” considerando que não passam “de ataques pessoais” com uma campanha “desprovida de uma alternativa política séria e credível”.

O jantar que assinala o 46.º aniversário do PS decorre amanhã na antiga FIL, no Centro de Congressos de Lisboa, e conta com a presença de António Costa. O cabeça-de-lista pelo partido às europeias não vai estar presente no evento, estando nos Açores numa iniciativa da campanha.