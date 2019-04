O acidente ocorreu por volta da meia-noite de hoje, na Estrada Nacional 101, à passagem pela localidade de Ganfei, em Valença, implicando ainda o corte da via durante cerca de quatro horas, para a assistência às vítimas, a remoção de destroços e a limpeza da estrada.

A vítima mortal tinha 34 anos e residia em Gandra, Valença, tendo os restantes feridos sido transportados para os Hospitais de Viana do Castelo e de Braga, com o envolvimento de 23 operacionais e seis viaturas, de várias corporações de socorro, do INEM e da GNR.