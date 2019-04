Três igrejas e quatros hotéis foram alvo de ataques na manhã deste domingo no Sri Lanka, deixando mais de 180 mortos, entre os quais 35 estrangeiros e 450 outras pessoas ficaram feridas. No total já foram registadas mais de oito explosões.

Entre as vítimas mortais encontra-se um "um jovem português, com idade que ronda os 30 anos", confirmou a cônsul honorária de Portugal em Colombo à Lusa.

Segundo o ministro das reformas económicas, sete pessoas já foram detidas suspeitas de estarem envolvidas nos ataques.

@RWijewardene says 7 people under arrest for morning attacks that killed at least 160 people including perhaps close to 30 foreigners (Source: Sec/Foreign Affairs) at meeting now w heads of media. Asks for responsible reporting. pic.twitter.com/kKrwdr0uJt