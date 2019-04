Uma colisão rodoviária entre quatro automóveis causou ao princípio da noite deste sábado cinco feridos, junto da Portagem da Maia da A3, no sentido norte-sul, em São Pedro de Fins, no concelho da Maia, do distrito do Porto.

Os feridos, um dos quais teve de ser desencarcerado, foram transportados para o Hospital de São João, em operação conjunta do INEM, dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso e dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, com um total de 24 elementos e dez viaturas.

A Brigada de Trânsito da GNR, que tem um Posto nas imediações, regularizou o trânsito e registou a ocorrência.