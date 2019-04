Um grupo de reclusos do Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra, filmou em direto para o Facebook uma festa de aniversário que decorreu este sábado de manhã.

Numa nota, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, citada pela Lusa, afima que “quer o recluso que filmou e dvulgou as imagens, captadas durante o recreio da manhão no Estabeleciemtno Prisional do Linhó, quer os outros reclusos que aparecem nas imagens estão devidamente identificados”.

O documento revala ainda que os presos em questão “em conformidade com as disposições legais, serão objeto de procedimento e subconsequentes sanções disciplinares, as quais poderão ir, consoante o grau de participação de cada um ilícito disciplinar, até ao internamento em regime de segurança”.

Esta não a primeira vez que algo deste género acontece. Em fevereiro deste ano, um grupo de preso da prisão de Paços de Ferreira, filmou com recurso a um telemóvel a festa de aniversário de um dos reclusos.