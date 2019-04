Um jovem de 25 anos ficou com danos neurológicos depois de ter ido três vezes às urgências do Hospital Universitário Infanta Leonor, em Madrid, Espanha, e ter sido diagnosticado com uma doença menos grave.

Segundo conta o jornal El Periódico, o jovem sofria com várias doenças que para serem tratadas necessitavam de um anticoagulante. A primeira vez que o jovem se dirigiu ao hospital foi a 25 de junho de 2015. O jovem queixava-se de dores de cabeça, tonturas e mal-estar. Foi submetido a vários testes, mas acabou por ter alta.

A 5 de julho estava a voltar ao hospital. Desta vez queixava-se de tonturas, fraqueza nos membros inferiores, náuseas e fadiga. Contudo, voltou a não ser encontrada uma causa para os sintomas e este voltou a ter alta.

Em agosto, o jovem regressa ao hospital pela terceira vez. desta vez tinha perdido a sensibilidade nas pernas e incontinência. Desta vez é diagnosticado com uma trombose renal.

Dada a gravidade da situação, o jovem teve de ser transferido para outro hospital, onde foi alvo de várias intervenções cirúrgicas ao cérebro e à coluna vertebral. Teve de ficar internado até fevereiro de 2016 e fez um ano de reabilitação.

O jovem acabou por apresentar queixa contra o hospital. A defesa do jovem pediu uma indemnização no valor de mais de 978 mil de euros, alegando que houve uma má gestão no tratamento do seu cliente e que isso lhe trouxe danos para o resto da sua vida. Contudo, acabou por aceitar uma indemnização no valor de 400 mil euros, revela o jornal El Periódico.