“É uma sorte não haver perdas humanas”, disse esta tarde Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.

Em fevereiro deste ano, a Invicta já tinha vivido uma situação semelhante: uma grua caiu na rua da Torrinha, no Porto, tendo provocado quatro feridos. Depois de a grua ter caido, o autarca deslocou-se até ao local e em declarações aos jornalistas relembrou isso mesmo. “Numa sucessão rápida houve a queda de duas gruas”, disse, acrescentando ser “uma sorte” não haver vítimas mortais.

As gruas estavam em “terrenos privados” e os responsáveis deram a garantia de que está tudo seguro, contudo, “isso não é suficiente”. “A legislação está mal. Isto não chega. Não chegando, vamos atuar”, sublinhou.

O autarca revelou ainda que vai fazer com que “todas as gruas que estão instaladas na cidade do Porto” sejam verificadas.