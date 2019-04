Samuel Fortes, o português acusado de ter violado e agredido uma jovem o ano passado, foi condenado a prisão perpétua. Segundo o jornal The Times, o português confessou ter sido o autor do crime.

A violação e as agressões ocorreram em junho do ano passado. Nesse momento, a vítima encontrava-se em videochamada com o seu namorado que captou uma imagem da cara do agressor.

O português já tinha um historial complicado. Segundo o mesmo jornal, Samuel Fortes já tinha sido condenado em 2017 por violência contra uma ex-companheira.