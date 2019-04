O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP realizou durante as últimas 24 horas, entre as 00H00 e as 23h59 do dia 19 de abril, um total de 39 detenções.

No âmbito da sua atividade operacional, a PSP de Lisboa realizou nove por condução sem habilitação legal, onze por condução em estado de embriaguez, seis por tráfico de produto estupefaciente, cinco em cumprimento de mandado de detenção, três por furto, uma por resistência e coação sobre funcionário, uma por desobediência e três por outros crimes diversos.

No âmbito da atividade operacional desenvolvida no mesmo período, destaca-se ainda a apreensão de duas armas brancas e uma reprodução de arma de fogo, bem como seis doses de cocaína, 31 doses de heroína e 70 doses de haxixe.