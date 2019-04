O seu início ocorre na Igreja Matriz da Vila de São Romão, pelas 11h30 e realiza-se no dia mais importante da fé cristã, sendo a imponente procissão participada pela Irmandade das Almas do Purgatório, a Confraria de Nossa Senhora do Desterro, a Banda Academia de Santa Cecília, a Fanfarra e Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Romão, assim como a população em geral, que se associa sempre em peso.

A organização das celebrações religiosas cabe à Irmandade das Almas do Purgatório e à Igreja Paroquial da Vila de São Romão, tendo decorrido já, ao longo dos últimos dias, a Reconciliação Quaresmal, Domingo de Ramos, Quinta-Feira Santa, a Sexta-Feira Santa e Sábado Santo.