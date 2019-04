A semana em que Cláudio Ramos substituiu Cristina Ferreira no programa da manhã na SIC começou bem. Excelentes audiências na segunda-feira passada pareciam que tudo seguia como de costume, mas com o passar dos dias, os números foram caindo.

Aliás na sexta-feira foi por pouco que a coroa das manhãs não foi dada a Manuel Luís Goucha que entre as 11h e as 12h liderou as audiências.

Contas feitas, no final, o temporariamente ‘Programa do Cláudio’ acabou por levar a melhor, mas apenas 50 mil espetadores separaram os dois formatos.

De acordo com dados apurados pelo Correio da Manhã, aquele foi o pior resultado das manhãs na SIC, desde Cristina Ferreira se mudou para Carnaxide.

O ‘Você na TV!’ de Manuel Luís Goucha foi visto por 275 mil espetadores e teve um share de 17,9%, enquanto Cláudio Ramos foi acompanhado por 324 mil pessoas, com share de 20,8%.

Coincidência ou não, Cristina Ferreira interrompeu as férias para entrar em direto no programa, só para dizer que tinha saudades de Cláudio Ramos, o que pode ter ajudados à vitória, ainda que tenha sido por pouco.

Por outro lado, esta também foi uma semana atípica para Manuel Luís Goucha que apresentou sozinho o programa da manhã, pois Maria Cerqueira Gomes está de férias.