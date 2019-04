Uma grua caiu ao princípio da tarde deste sábado sobre oito casas, na zona das Fontainhas, no centro da cidade do Porto, tendo ficado desalojada uma família, não havendo registo de pessoas feridas, sendo que a empresa que operava aquela estrutura é a mesma que se encontrava com uma outra grua que caiu, na Rua da Torrinha, também no centro do Porto.

O Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto está no terreno, com a Polícia Municipal do Porto e a PSP do Porto, mantendo-se durante esta tarde, na zona sinistrada, o Bairro Olímpia, na Rua da Corticeira, da zona típica das Fontainhas, depois de já numa primeira fase terem estado no local meios operacionais do INEM.

Das oito casas atingidas, cerca das 15h45, três estão devolutas, tendo-se deslocado para a zona o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, anunciando ter sido assim suspenso o licenciamento de todas as gruas e que a Proteção Civil Municipal do Porto vai fiscalizar as condições de funcionamento de obras de requalificação de uma casa para alojamento local e não será autorizada a montagem de mais equipamentos.

Anabela Santos, parente da família desalojada do Bairro Olímpia, disse aos jornalistas, a meio da tarde deste sábado, que “poderia ter sido uma tragédia se as pedras atingissem a minha nera que costuma brincar no sótão, onde tem o seu quarto”, lamentando que “esta zona esteja ao abandono e nos tirem daqui todas as atividades, como as festividades do São João e a Feira da Vandoma, estando agora a tirar daqui as pessoas e mandá-las para a periferia, a fim de instalar aqui turistas”.