O Paços de Ferreira tornou-se, este sábado, o primeiro clube promovido ao primeiro escalão do futebol português na época 2018/19.

A equipa venceu por 2-1 o Académico de Viseu, reforçando assim a liderança da II Liga, na 30.ª jornada.

O brasileiro Douglas Tanque abriu o marcador aos 19 minutos, o Académico de Viseu ainda conseguiu o empate com um golo de João Mário aos 37, mas o ganês Paul Ayongo marcou o segundo golo do Paços de Ferreira aos 80 minutos, o que antecipou a festa do regresso à liga principal do campeonato de futebol nacional.

O treinador Vítor Oliveira conquista assim a 11ª subida de divisão na sua carreira, sublinhe-se que o feito acontece um ano após ter sido despromovido.



Já o Feirense viu o seu afastamento da primeira liga ser ditado, esta sexta-feira, com apenas 15 pontos, a equipa de Santa Maria da Feira está já 16 pontos do Tondela, a primeira equipa acima da linha de água, sendo que já só há mais cinco jornadas.