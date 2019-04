Dos 9.100 condutores fiscalizados, 120 conduziam com excesso de álcool e destes 52 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro de sangue, tendo sido ainda detidas 18 pessoas por conduzirem sem carta de condução.

Segundo o Comando Geral da GNR entre as 2.859 contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se 928 por excesso de velocidade, 128 por falta de inspeção periódica obrigatória, 112 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 108 por uso indevido do telemóvel na condução, 81 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e também 49 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Dez feridos graves

Neste mesmo período, a GNR registou 438 acidentes rodoviários, de onde resultaram dez feridos graves.

“A GNR terá especial preocupação com os comportamentos de risco dos condutores, sobretudo os que ponham em causa a sua segurança e a de terceiros”, segundo revela esta instituição, referindo que “os nossos militares estarão particularmente atentos a manobras perigosas, à correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem, à utilização indevida do telemóvel, à condução sob a influência do álcool e substâncias psicotrópicas, ao excesso de velocidade à incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças, bem como às condições de segurança dos veículos.