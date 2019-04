“Tendo tomado conhecimento, na quinta-feira, de um post de César Boaventura que antecipava as nomeações de árbitros para jogos desta jornada, o Sporting Clube de Braga registou a listagem e aguardou pela sua confirmação e tendo-se verificado que todas as informações então veiculadas se concretizaram, entendemos estar perante mais uma fuga verdadeiramente inaceitável”, refere o clube de Braga em comunicado.

“Perante esta fuga, é premente que os responsáveis se expressem com tanta celeridade como o fizeram aquando da intervenção do presidente do Sporting de Braga, porque há perguntas a que urge responder: Como é que agentes externos têm acesso a informação classificada? Quem é que está a passar tais informações? A quem servem essas informações? De que forma é que tal acesso condiciona e influencia as arbitragens?”, diz o comunicado do Sporting Clube de Braga.

“Sim, os árbitros em Portugal têm de ser defendidos e protegidos. Não com intervenções de corporativismo, mas com ações concretas e explicações cabais que assumam a existência de problemas e garantam a total independência e blindagem do sector”, ainda segundo refere o clube bracarense.

“O Sporting Clube de Braga reafirma que o futebol português não está bem e reclama a legitimidade de questionar a relação de causa-efeito entre a provada intromissão de indivíduos ou grupos de adeptos relacionados com os três clubes com os quais o Sporting de Braga tem discutido os títulos nacionais e as gritantes desigualdades de critérios que se verificam nos relvados de Portugal”, acrescenta a coletividade minhota.

“Acima de tudo, o Sporting Clube de Braga espera que os responsáveis reconsiderem a postura assumida após as declarações de António Salvador e que assumam, de uma vez por todas, que há problemas e que urge resolvê-los”, destaca-se no mesmo comunicado.

“O Sporting Clube de Braga e o seu presidente continuarão disponíveis para contribuir para um futebol melhor, que não encare como normal ou aceitável a tomada do poder por fanáticos ou por jagunços”, refere-se naquele comunicado.

O polémico vídeo-árbitro

O clube de Braga recorda que “no início deste mês, o presidente António Salvador alertou para os indícios que vinha registando e que, no seu entendimento, afetavam muito negativamente o sector da arbitragem em Portugal, devendo ser analisado se estaríamos mesmo perante casos de desvirtuação dos resultados desportivos e a contundência das suas afirmações gerou uma reação corporativa, mais preocupada em atacar o mensageiro do que em averiguar a mensagem”.

“Responsáveis pelo sector e pela classe saíram a terreiro para garantir que tudo ia bem no reino dos árbitros, ignorando os problemas flagrantes que descredibilizam o futebol português e se revelam incompreensíveis na era do VAR [polémico vídeo-árbitro], mas por entender e interpretar a responsabilidade do cargo que desempenha, o Presidente do Sporting de Braga optou por não trazer para o espaço público outros factos suscetíveis de abalar os pilares do sector e que continua disponível para apresentar às entidades e nos locais apropriados”, refere o clube arsenalista.

“Porque a verdade é que há, de facto, algo muito preocupante em torno da arbitragem em Portugal, como ainda agora verificamos ao constatar que um post de César Boaventura publicado na quinta-feira e que revela uma conversa de WhatsApp em que pessoas externas ao futebol divulgam as nomeações para os jogos em que participariam Sporting Clube de Portugal, Sporting Clube de Braga e Futebol Clube do Porto nos dias seguintes, tudo bateu certo!”, destaca o clube presidido por António Salvador.

“Ora, sendo as nomeações feitas em total secretismo, apenas do conhecimento de quem nomeia (o Conselho de Arbitragem) e dos próprios nomeados (o árbitro do Clube Desportivo Feirense x Sporting de Braga, por exemplo, desconhece a nomeação para o FC Porto x Clube Desportivo Santa Clara), torna-se absolutamente revelador da falência e da permeabilidade do sector esta nova confirmação de que indivíduos estranhos ao futebol e às suas estruturas possam ter acesso a informações classificadas”, acrescenta o comunicado do Sporting Clube de Braga.