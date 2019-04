A lista que a revista Fortune elabora anualmente sobre as pessoas que “estão a transformar o mundo e a inspirar os outros a fazerem o mesmo” tem sotaque português.

O presidente executivo do britânico Lloyds Bank Group, António Horta Osório, teve este ano entrada direta para a 41.ª posição no ranking dos cinquenta maiores líderes mundiais.

Da lista fazem parte nomes como Bill e Melinda Gates, o procurador norte-americano Robert Mueller, a comissária europeia Margrethe Vestager e o líder da Apple, Tim Cook.

“Em 2011, oito meses depois de se tornar presidente executivo, Horta Osório retirou-se para receber ajuda para combater o stress. Hoje, está a dar aos colegas ferramentas para os ajudar, enquanto fala abertamente sobre a sua própria crise (e navega habilmente o Brexit)”, destaca a Fortune sobre o gestor português.

A revista frisa ainda que o grupo inglês liderado por Horta Osório “providencia ao staff sénior com ferramentas de mindfullness e de análise psicológica para que possam processar melhor a ansiedade, e vai em breve fornecer ajuda semelhante a todos os funcionários”.

Sublinhe-se que o tema é da maior importância para o gestor português que, há quase um ano, assinou um artigo de opinião no Guardian, intitulado “É tempo de acabar com o tabu da saúde mental no local de trabalho”. Na altura, Horta Osório disse que tinha tornado a atenção à saúde mental numa das prioridades do banco devido à sua experiência pessoal.