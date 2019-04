A chuva até pode continuar sem dar tréguas, mas as temperaturas vão subir, sendo que nalguns pontos podem mesmo chegar perto dos 30 graus.

A subida acentuada das temperaturas vai sentir-se já este sábado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As mínimas nacionais vão oscilar entre os 7 e os 14 graus e as máximas entre os 19 e os 29 graus.

Em Lisboa, os termómetros vão variar entre os 13 e os 25 graus, ao passo que no Porto as temperaturas registam a variar entre os 14 e os 27 graus.

O distrito mais quente do país deverá ser Braga, com as temperaturas a poderem chegar aos 29 graus.

Pelo contrário, o distrito mais frio será o da Guarda, com as temperaturas a variarem entre os 7 e os 22 graus.

De acordo como site do IPMA, há ainda para a possibilidade de ventos fortes nas terras altas.