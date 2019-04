A operação de transferência dos 12 feridos alemães, internados no Hospital do Funchal, para o aeroporto da Madeira começou esta manhã. Aí vão embarcar num avião rumo à Alemanha.

A primeira ambulância partiu do hospital rumo ao aeroporto às 8h42 horas. A maior parte dos feridos já teve alta do hospital, no entanto três pessoas vão continuar internadas no Funchal, os dois portugueses e uma turista alemã, que não segue já para o seu país por motivos clínicos.

Recorde-se que um acidente com um autocarro de turistas alemães no Caniço, em Santa Cruz, na ilha da Madeira, provocou 29 mortos (28 dos quais morreram no local) e 27 feridos, entre eles dois portugueses, o motorista e a guia turística.

A operação de transferência é suportada pelo Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM) e pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), tendo as 12 ambulâncias partido para o Aeroporto com equipas médicas da região e da Alemanha e escoltadas por batedores da Polícia de Segurança Pública (PSP).