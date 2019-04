As chamas que obrigaram à evacuação total do edifício, esta sexta-feira à noite, foram dadas como extintas pouco depois das 23h00. O centro comercial deverá reabrir este sábado.

“Às 23:12 o incêndio é dado como extinto, ainda que o centro comercial se encontre encerrado devido ao fumo intenso, mas com vista à reabertura normal” no sábado, lê-se num comunicado enviado pelo Almada Fórum às 23h50 de sexta-feira.

“Cerca das 21h15 de 19 de abril de 2019, no centro comercial Almada Forum, soou o alarme de incêndio e foi acionada a equipa de 1ª intervenção do centro conforme ditam as normas de segurança. No 3º piso do centro, deflagrou um incêndio num dos seus restaurantes”, refere ainda o comunicado. Pouco depois, “não sendo suficiente a equipa de 1ª intervenção”, os bombeiros foram alertados.

Ainda de acordo com o comunicado, o incêndio obrigou, “por segurança e questões de logística para as equipas de intervenção”, a acionar “o alerta geral dado pelo sistema interno de som do centro comercial, com vista à evacuação do mesmo”. Esta operação ficou “totalmente” concluída pelas 21h20 e “foi realizada de forma ordeira e tranquila, sem registos de feridos, danos para os visitantes ou para o próprio centro”.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adiantou, à agência Lusa, que chamas deflagraram numa conduta de extração de fumos do restaurante, tendo o incêndio ficado confinado à conduta.

No local estiveram 19 operacionais, apoiados por seis veículos.