O último balanço publicado pelo hospital Dr. Nélio Mendoça dá conta de que, ao final da tarde desta quinta-feira, dez dos 28 feridos do acidente de ontem, no Caniço, já tiveram alta, mais dois do que o número avançado esta manhã.

Há ainda oito feridos que continuam internados na unidade de ortopedia e três na unidade de Cuidados Intensivos, ou seja, menos uma que esta manhã.

Já o número de pacientes nos Cuidados Intermédios Cirúrgicos aumentou. Esta manhã apenas uma vítima do desastre se encontrava internada nesta unidade. Neste momento já são quatro.

No Serviço de Urgência, em observação, estão ainda duas vitimas.

De recordar que os ministros dos Negócios Estrangeiros português e alemão chegaram esta quinta-feira à Madeira. Santos Silva e o seu homólogo Heiko Mass visitaram o local do acidente, onde depositaram coroas de flores brancas, uma homenagem às 29 pessoas que perderam a vida neste desastre. A este gesto seguiu-se um minuto de silêncio em memória das vítimas.