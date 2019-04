O piloto portuense Paulo Ramalho, recentemente falecido, que foi duas vezes campeão nacional absoluto de montanha, será homenageado durante a 40ª Rampa Internacional da Falperra, em Braga, em 11 de maio, primeiro dia da mítica prova automobilística minhota.

Segundo o presidente da Associação Portuguesa de Pilotos de Automóveis de Montanha (APPAM), Joaquim Teixeira, revelou esta quinta-feira ao Sol, “no sábado, dia 11 de maio, teremos um momento marcante para todos os pilotos e fãs do campeonato de montanha, que é a muito justa homenagem que se vai fazer ao Paulo Ramalho, na atual Chicane do Autocarro, que passará assim a designar-se Chicane Paulo Ramalho”.

A ideia foi sugerida em finais de 2018 à Câmara Municipal de Braga, durante o jantar comemorativo do 50º aniversário do Clube Automóvel do Minho (CAM), no Palácio das Rosas, em Braga, tendo-se então associado estas duas entidades, para concretizar assim a homenagem naquele troço da Estrada Nacional 309, sito na zona da Falperra, em Braga.

Paulo Ramalho, piloto portuense, faleceu recentemente, vítima de doença prolongada, só que lutou sempre até ao fim, inclusivamente participando no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2018, sendo a Rampa Internacional da Falperra um dos seus locais de eleição, pelo que a viúva, Isabel Ramalho, subirá aquele traçado no fim de semana das provas oficiais, onde será descerrada uma lápide evocativa na Chicane Paulo Ramalho.