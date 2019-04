Passada a polémica sobre o cavalo que o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, não deixou entrar na Quinta Nova da Assunção, em Belas, para a gravação de um videoclipe, Madonna anunciou a data de lançamento do seu novo álbum, Madame X.

Gravado ao longo do último ano e meio entre Portugal, Londres, Nova Iorque e Los Angeles com uma forte influência da cidade de Lisboa, onde a cantora tem vivido, o 14.º disco de estúdio de Madonna é lançado a 14 de junho.

«Lisboa é onde o meu disco nasceu», escreveu Madonna na nota com que anunciou este seu novo disco. «Encontrei lá a minha tribo e um mundo mágico de músicos incríveis que reforçaram a minha crença de que as músicas à volta do mundo estão todas ligadas e são a alma do universo».

Ao longo das próximas semanas serão revelados novos vídeos e algumas das novidades que trará Madame X. Para já, sabe-se que apresentará um conjunto de 15 temas, que incluem uma versão de Faz Gostoso, da cantora portuguesa Blaya, interpretada em português por Madonna com a brasileira Anitta, que já a tinha interpretado na última edição do Rock in Rio Lisboa.

Este novo disco resulta de uma colaboração com o produtor francês Mirwais e tem como primeiro single Medellín, já divulgado, em que Madonna faz um dueto com o músico colombiano Maluma.