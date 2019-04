Confirma-se o castigo interno a Wendel: o médio brasileiro está sob alçada disciplinar e, por essa razão, ficou de fora dos convocados de Marcel Keizer para a deslocação do Sporting ao terreno do Nacional. "Não está lesionado, está disponível para jogar, mas não está com a equipa", referiu esta quinta-feira o treinador leonino, na antevisão à partida com os madeirenses.

Além de Wendel, também Bas Dost e Borja não seguem com a equipa. "Bas Dost esteve a trabalhar com a equipa nos últimos dois ou três dias, mas ainda não está pronto", explicou Keizer, revelando ainda que Borja "continua a recuperar" e deixando elogios a Luiz Phellype, que tem substituído Bas Dost de forma positiva: leva quatro golos nos últimos quatro jogos: "Quando chegou treinou logo bem, mas teve de se adaptar à equipa. Agora teve oportunidade e tem sido bom para ele. Esperemos que continue assim e que evolua mais".

A este trio - e ainda ao lesionado de longa duração Battaglia -, juntam-se Renan Ribeiro e Raphinha no grupo dos indisponíveis, neste caso por castigo: o guardião foi expulso logo aos cinco minutos na última jornada, frente ao Aves, com o extremo a ver o quinto amarelo. A lista de 19 convocados, portanto, apresenta várias novidades, entre as quais os jovens Luís Maximiano, Stojkovic (ambos guarda-redes), Miguel Luís e Pedro Marques, bem como o lateral-esquerdo brasileiro Jefferson.

Lista de convocados do Sporting

Guarda-redes: Salin, Stojkovic e Luís Maximiano

Defesas: Ristovski, Bruno Gaspar, Tiago Ilori, Coates, Mathieu e Jefferson

Médios: Doumbia, Gudelj, Bruno Fernandes, Acuña, Francisco Geraldes e Miguel Luís

Avançados: Diaby, Luiz Phellype, Pedro Marques e Jovane Cabral