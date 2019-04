A greve dos motoristas que transportam matérias periogosas deixou centenas de postos de abastecimento sem combustível de norte a sul do país e fez com que os condutores criassem filas intermináveis nos postos onde ainda era possível abastecer.

Agora que a greve acabou, o site Notícias ao Minuto avança que os preços dos combustíveis, tanto do gasóleo como da gasolina, deverão manter-se nos níveis atuais durante a próxima semana, refletindo as variações da matéria-prima nos mercados internacionais.

De acordo com a mesma publicação, quem precisar de abastecer durante a próxima semana, deverá contar que o preço do litro de gasolina simples 95 seja de 1,546 euros. Já o valor do litro de gasóleo deverá manter-se nos 1,383 euros.