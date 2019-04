O galardão foi atribuído a apenas dez empresas, entre um universo de 2.378 das empresas selecionadas para receber o estatuto de PME Excelência, por parte do IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação) e pelo Turismo de Portugal.

Segundo referiu a organização, as empresas que ostentam o estatuto de PME Excelência empregam mais de 86.600 pessoas, sendo responsáveis por um volume de negócios superior a dez mil milhões de euros, dos quais 24% resultam de exportações, tendo sido distinguidas mais 22% de empresas que em 2017.

Com sede no Porto, a ebankIT é detentora da plataforma digital bancária portuguesa que mais se internacionalizou no último ano, com clientes, bancos e cooperativas de crédito, em mais de 20 países.

“A ebankIT apresenta um elevado patamar ao nível das exportações, com cerca de 99% das vendas realizadas nos mercados internacionais, sendo particularmente gratificante ver reconhecido todo o esforço alocado à internacionalização da marca ebankIT”, considerou Renato Oliveira, o CEO da empresa.

O mesmo responsável destacou que “a ebankIT é hoje uma das líderes mundiais no setor da transformação digital bancária, sendo que a vocação internacional faz parte do ADN da empresa”.

“Nesse mesmo sentido, estamos a trabalhar para, ao longo de 2019, aumentar a presença na América do Norte, África do sul e no Médio Oriente, alavancando sobre projetos bem sucedidos e em curso nestas regiões, mas também na penetração em novos mercados na Europa, como o Reino Unido, França e Alemanha, onde se encontram players de alto nível da banca”.

Fundada em 2014, a ebankIT desenvolveu em Portugal uma plataforma digital que se distingue por permitir um rápido go-to-market de inovadoras experiências de cliente em todos os canais digitais, como mobile banking, homebanking, corporate banking, contact center, branch front-office, smartwatch e realidade aumentada.

Depois de encerrar o último ano com um volume de faturação na ordem dos dez milhões de euros (seis milhões de euros em 2017), a ebankIT prevê duplicar este valor já em 2019.