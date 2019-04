Na manhã desta quinta-feira o Presidente da República falou ao telemóvel com o homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeyer, “que agradeceu a mensagem de condolências", assim como "a rapidez e eficácia dos serviços de emergência e hospitalares na Madeira", pode ler-se na página da Presidência.

A deslocação deverá acontecer ao fim da manhã.

De recordar que depois do acidente no Caniço com um autocarro que transportava 55 passgeiros, na sua maioria turistas alemães, , o Presdiente informou, ao telefone com a SIC Notícias que se dirigiria ainda nessa noite para a Madeira.

Pouco depois, ao falar à TVI24, explicou que iria adiar a deslocação, para que o Falcon da Força Aérea, onde se iria viajar, pudesse ser utilizado para o transporte de vítimas. “A perioridade não é a viagem do Presidente”, mas sim o socorro aos feridos, declarou, tendo também deixado uma mensagem de solidariedade a todas as famílias das vítimas.

A caminho da Madeira já está o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, que vai ser recebido por Augusto Santos Silva e pelas autoridades locais.

Desde acidente resultaram 29 vítimas mortais. Uma destas vítimas morreu já no Hospital Central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos.