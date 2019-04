Joaquim Teixeira revelou ao Sol que “como sempre tenho expetativas de poder lutar pela vitória na minha divisão e atingir um lugar no pódio em Turismos” durante a competição.

Segundo referiu o líder da Bom Piso Racing Team, equipa que terá em simultâneo Daniel Teixeira e Joaquim Santos a competir no TCR Ibérico e no Open de Velocidade, “sei que não será fácil, porque o meu Seat Leon Eurocup não é das viaturas mais potentes e com mais performances para este traçado em relação principalmente às viaturas da Divisão 2”.

“No entanto, como é e sempre foi o meu lema, irei lutar pelos melhores lugares em todas as provas onde participo”, salientou o experiente piloto transmontano.

Comentando a sua exibição na 41ª Rampa da Penha - Paisagem Protegida, em Guimarães, Joaquim Teixeira reconheceu que “tive algumas vicissitudes de corrida e más escolhas de pneus, que são da minha responsabilidade, condicionando a minha prestação, mas espero desta vez, na Rampa da Falperra, poder lutar com os meus adversários em pista e vencer, mas sempre com o máximo respeito desportivo por todos eles”.

“Espero que a prova se desenrole com piso seco, pois aí sinto-me muito mais confortável, será a segunda prova do campeonato e espero ser a que me vai possibilitar voltar ao ritmo da época anterior, tendo presente que os meus objetivos para 2019 passam por vencer a Divisão 3 e entrar novamente no pódio do absoluto dos Turismos, categoria que venci em 2017 e fui terceiro classificado em 2018”, acrescentou Joaquim Teixeira.

“Espero que esta 40ª Rampa da Falperra seja mais uma vez a festa do automobilismo de montanha, com muito público e muitos participantes”, ainda segundo o mesmo piloto.