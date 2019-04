A Marinha Portuguesa está a realizar buscas a 518 quilómetros de Peniche, esta quinta-feira, para detetar uma embarcação que lançou um alerta às 23h50 de ontem, confirmou à agência Lusa o porta-voz daquela força armada

Fernando Pereira da Fonseca revelou que foi recebido um alerta pela autoridade marítima, e as posteriores tentativas de estabelecer contacto ocorreram "sem sucesso".

De acordo com a mesma fonte, foram mobilizadas as embarcações que se encontram na área marítima de Peniche, além de uma corveta e do navio-patrulha oceânico Viana do Castelo, ambos sediados nos Açores.

A Força Aérea Portuguesa também mobilizou um meio aéreo para ajudar nas operações de busca. Apesar de se ter dado ordem para a realização destas diligências, Fernando Pereira da Fonseca fez questão de sublinhar que também se pode dar o caso de o alerta ter sido emitido inadvertidamente pela embarcação.

Segundo o responsável, a as autoridades por vezes são confrontadas com este tipo de alarmes, causados por avaria no equipamento, condições do mar adversas que podem despoletar o mecanismo ou mesmo queda à água do instrumento.