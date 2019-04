Um homem foi detido, esta quarta-feira, depois de entrar na catedral de St. Patrick, em Nova Iorque, com dois bidões de gasolina e isqueiros, anunciou esta quinta-feira a polícia da cidade.

O detido justificou que se dirigiu para a catedral após o seu carro ter ficado sem gasolina, no entanto as autoridades consideraram as suas respostas "inconsistentes e evasivas",

"Nós não sabemos qual é o seu estado de espírito, qual seria a sua motivação", afirmou o vice-comissário do Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD,) John Miller.

O homem foi confrontado por um segurança que lhe perguntou o que estava a fazer ali, avisando-o que não podia estar na catedral com os bidões. "Nesta altura, a gasolina aparentemente vazou pelo chão quando o homem se virou", adiantou Miller.

O homem foi então interrogado e acabou detido pelos agentes de contraterrorismo do NYPD que foram alertados para a situação.

"Nós verificámos o veículo. Ele não ficou sem gasolina, então foi detido", explicou o vice-comissário.

Mais tarde veio a verificar-se que o homem de 37 anos tinha antecedentes conhecidos da polícia.

Sublinhe-se que este episódio ocorreu na mesma semana em que um incêndio atingiu Notre-Dame, a catedral gótica e coração de Paris, que ficou parcialmente destruída.

Investigadores revelaram que as primeiras análises apontam um acidente como a causa mais provável para as chamas, naquele que é um dos locais europeus mais visitados do mundo. Sublinhe-se que o fogo terá começado na zona onde decorriam remodelações no exterior do edifício.