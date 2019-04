O ator foi baleado mortalmente nas ruas de Edimburgo, esta quarta-feira. As autoridades, citadas pela imprensa inglesa, informaram que o também ex-campeão de boxe foi encontrado já sem vida no local do crime. Após várias pessoas terem alertado para um tiroteio.

Bradley Welsh interpretou o papel de chefe de um gangue na sequela do icónico Trainspotting.

A polícia escocesa confirmou que respondeu a um alerta por volta das oito da noite de quarta-feira. Em causa estava uma vítima baleada. Bradley Welsh ainda foi assistido no local mas acabou por não resistir aos ferimentos.

A polícia está a tratar o caso como um homicídio e já pediu para entrarem em contacto com as autoridades, no caso de alguém ter informações sobre o sucedido.

Entretanto várias personalidades já vieram lamentar a morte do ator, entre eles Irvine Welsh, argumentista do filme que transformou o pugilista em ator.

“Bradley John Welsh, o meu coração está partido. Obrigada por fazeres de mim uma pessoa melhor e por me ajudares a ver o mundo de uma forma mais meiga e inteligente”, escreveu no Twitter.

Bradley John Welsh, my heart is broken. Goodbye my amazing and beautiful friend. Thanks for making me a better person and helping me to see the world in a kinder and wiser way. 💚 pic.twitter.com/3duKqBxvxO