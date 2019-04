É que depois de um contratempo inicial, a equipa portuguesa não baixou os braços e para a segunda corrida, mesmo partindo do último lugar, acabou a fazer uma excelente corrida, cortando a meta em terceiro lugar na categoria dos H 71 e ficando na 14ª posição quanto à classificação geral.

Ao volante de um Alfa Romeo GTAm, “as coisas não começaram lá muito bem, porque não chegamos ao fim da primeira corrida”, segundo revelou Jorge Santos, no seu regresso a Portugal, explicando que “tivemos problemas com a roda traseira direita, o que então nos obrigou a renunciar, mas a verdade é que as corridas têm destes imprevistos.”

“Tivemos uma recuperação notável, estamos animados para a próxima jornada, esperando que não hajam mais contratempos, como sucedeu na primeira corrida”, acrescentou Jorge Santos.