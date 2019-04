Os 24 profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estão já naquele país africano, pelo Mecanismo Europeu de Proteção Civil, enquanto resposta à catástrofe provocada pelo Ciclone Idai, totalizando 27 elementos, já que transitaram três elementos do grupo anterior.

No Módulo de Emergência Médica do INEM (Pt EMT – Hospital de Campanha) a funcionar em Mafambisse, já foram assistidas entre os dias 1 e 15 de abril, um total de 847 pessoas, 427 do sexo feminino e 420 do sexo masculino, sendo que 74% das pessoas assistidas no módulo do INEM tinham entre 18 e 64 anos de idade, 17% tinham menos de 18 anos e cerca de 9% mais de 64 anos de idade.

Noventa e oito pessoas foram assistidas por patologias relacionadas com trauma, 75 foram observados devido a infeções do sistema respiratório, febre, diarreia ou outras. A maior parte das assistências médicas ficou a dever-se a outros problemas de saúde de menor gravidade e foram diagnosticados catorze casos de malária, quinze de tuberculose e um de varicela.

Para além da atividade clínica desenvolvida no Hospital de Campanha, os profissionais do INEM prestam ainda apoio ao Centro de Saúde de Mafambisse, nas áreas de internamento, sala de partos e consultas externas, numa colaboração direta com os profissionais de saúde locais, designadamente no que respeita à assistência e orientação dos doentes mais urgentes.

A par da atividade clínica, a Equipa de profissionais do INEM tem visitado escolas, empresas e outras instituições locais, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para temas como a prevenção da doença, cuidados de higiene e promoção da saúde.

Paralelamente, o INEM mantém a sua participação nos briefing's de coordenação do Emergency Medical Team Coordination Cell (EMTCC), nas reuniões do Health Cluster lideradas pelo Ministério da Saúde de Moçambique, assim como nos briefing's Inter Cluster que a United Nations Disaster Assessment and Coordination Team (UNDAC Team) promove.

O Pt EMT é constituído por uma equipa portuguesa de profissionais de saúde que tem como objetivo prestar cuidados de saúde a populações afetadas por emergências complexas ou catástrofes, em apoio ao sistema de saúde local e para tal dispõe de uma organização que lhe permite realizar a triagem e avaliação inicial de vítimas, estabilização inicial e a referenciação de um elevado número de vítimas de trauma ou doença, assim como o tratamento definitivo de situações minor de trauma ou doença, o recurso a suporte imagiológico por RX e em situação de exceção, a criação de um fluxo de estabilização inicial de vítimas e controlo da evacuação secundária para os hospitais de referência.

A nova equipa do Pt EMT do INEM, constituída por 27 elementos, integra cinco Médicos (entre os quais dois médicos de medicina interna, um pediatra, um infeciologista e um ginecologista/obstetra), nove enfermeiros, cinco técnicos de emergência pré-hospitalar um técnico de imagiologia, um farmacêutico, um psicólogo, um técnico de informática e Telecomunicações e quatro profissionais de logística.