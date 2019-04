O Governo decretou três dias de luto nacional na sequência da tragédia na Madeira que vitimou 29 pessoas.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto que declara os dias 18, 19 e 20 de abril como dias de luto nacional, como forma de expressão de pesar e de solidariedade de toda a população nacional para com as vítimas, e suas famílias, do trágico acidente com um autocarro de turismo, na Região Autónoma da Madeira, que provocou a perda irreparável de vidas humanas", lê-se num comunicado divulgado esta quinta-feira.

O acidente com um autocarro que transportava turistas alemães em Santa Cruz, na Madeira, fez pelo menos 29 vítimas mortais, sendo que 28 pessoas – 10 homens e 18 mulheres – morrem no local, e um ferido acabou por não resistir já no hospital.

Na quarta-feira à noite deram entrada no hospital 28 feridos, dois dos quais são portugueses.