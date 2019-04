O presidente da EDP voltou a garantir que a decisão de não avançar com a barragem de Fridão é da "inteira responsabilidade do Estado". A garantia foi dada por António Mexia em entrevista à RTP e, apesar de reconhecer que "o Estado tem direito de decidir", essa decisão terá de ser feita à luz do contrato e, por isso, a empresa terá de receber os 218 milhões que pagou. "Não há outra alternativa e é o que está previsto no contrato", afirma.

Mexia lembrou que esse contrato contempla arbitragem e "que dentro de um ano ou dois resolve-se", garantindo: "queremos apenas o cumprimento do contrato" e que a arbitragem "é simples e rápida". E deu como exemplo a compra de uma casa: “é como pagar um sinal para uma casa e não receber nem casa nem o sinal”

"Nunca em momento algum pusemos a hipótese de não construir a barragem sem a devolução do sinal. Queremos apenas a respeitar o contrato", reafirmou.

CEO afasta rendas excessivas

Em relação à comissão de inquérito às rendas de energia, o presidente da elétrica voltou a garantir que o relatório preliminar poderia ser ter sido feito antes das audições e afasta o cenário de existência de rendas excessivas, afirmando que foi ignorado "todos os pareceres e estudos" e que foi "um conceito inventado em 2012 no momento em que o Estado saiu da companhia".

Já em relação ao estudo da ERSE que aponta para o pagamento de 510 milhões de euros a mais, Mexia garantiu que só teve acesso ao documento depois de o tribunal ter obrigado o regulador a divulgar, caso contrário a EDP não poderia ter feito o contraditório.

O presidente da elétrica, na mesma entrevista, estranhou que durante uma década o regulador não tenha colocado problemas, mas em 2017 "resolve reciclar problemas de 2003 e que a lei de 2004 devia ser outra".

Mexia lembrou que a comissão de inquérito está a "discutir duas décadas, sete primeiros-ministros e três presidentes". E avançou com números: "com a privatização da EDP, no total, o Estado foi buscar 20 mil milhões de euros".

Investimento de 12 mil milhões de euros

O presidente da EDP lembrou também que a empresa vai investir 12 mil milhões de euros nos próximos quatro anos. Mas deixou um alerta: “O setor da energia precisa de muito investimento e para isso é preciso confiança”, disse o gestor reforçando que é preciso estabilidade nas regras do jogo. “A EDP foi durante a última década o maior investidor em Portugal, foi também o maior investidor português no estrangeiro”, reforçou.