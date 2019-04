Pilotando um Mercedes AMG GT4, os pilotos Miguel Cristovão e Joaquim Abreu, numa aposta “que se pretende vencedora”, estarão depois em todas as outras jornadas daquela competição, em Jarama, Vila Real, Barcelona, Algarve e Estoril.

Miguel Cristovão disse “ter surgido a possibilidade de poder alinhar neste campeonato e decidimos apostar forte numa competição que tem tudo para dar certo, vou já formar uma dupla competitiva com o Francisco Abreu, estando convencido que se dermos o nosso melhor poderemos vencer e com isso cumprir os objetivos a que nos propomos”.

“Chegar às vitórias e lutar pelo título está nos nossos horizontes, é essa a nossa motivação principal, acreditando verdadeiramente neste projeto e penso que com a ajuda da Veloso Motorsport, equipa de reconhecida capacidade e grande experiência a nível internacional, podemos ser sempre competitivos e chegar ao final do ano com a compensação maior”, salientou Miguel Cristovão, considerando que “será certamente um ano de grandes lutas, onde teremos de ser acima de tudo rápidos, não cometer erros, funcionando como uma verdadeira equipa ao volante do Mercedes AMG GT4, um dos carros mais competitivos desta nova geração de GT’s (Grandes Turismos)”.

“Antes de mais devo confessar que estou bastante contente por ter sido possível colocar de pé este projeto, que pelo seu formato e pelas características se ajustam perfeitamente às minhas preferências, o Miguel Cristovão falou-me nesta hipótese e depois de analisar todas as alternativas que tinha para competir em 2019, penso que esta foi a opção certa para prosseguir a minha carreira”, referiu, por sua vez, Joaquim Abreu.

“Depois de algumas épocas nos TCR, chega agora a altura de ‘regressar às origens’, ou seja, aos veículos de tração atrás, onde me sinto muito à vontade, estou por isso bastante motivado para este novo desafio, onde espero em conjunto com o meu companheiro de equipa, lutar pela vitória em todas as provas”, ainda segundo o mesmo piloto.

“Estou convencido que eu e o Miguel vamos formar uma dupla rápida e consistente ao volante de um carro muito competitivo e muito bem preparado por uma equipa com grande experiência e capacidade técnica como é a Veloso Motorsport, todos estes fatores abrem excelentes perspetivas de este ser um projeto vencedor”, afirmou Francisco Abreu.