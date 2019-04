Segundo José Carlos Magalhães, “conto já para a Rampa da Falperra alinhar ao volante do meu BMW M 3”, que na perspetiva deste piloto, permitirá melhorar a sua performance, em Braga, na principal rampa portuguesa e uma das melhores da Europa, organizada pelo Clube Automóvel do Minho (CAM), nos próximos dias 10, 11 e 12 de maio.

“Na Rampa da Penha as coisas correram bem, mas com o Fiat Punto tive certas limitações em termos de andamento, mas foi mesmo assim uma prova difícil, pois o mau estado do piso, sem boa aderência, bem como as condições climatéricas, especialmente a chuva, em nada ajudaram”, disse José Carlos Magalhães.