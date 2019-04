A viatura, de marca Renault, entrou em despiste e colidiu no muro da ponte sobre o rio Âncora, o que, segundo noticia o Diário do Minho, evitou que o carro fosse projetado de uma altura de mais de 40 metros, disse uma testemunha ocular que não se quis identificar.

O carro ainda embateu numa carrinha, descaraterizada, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e ambas as vítimas tiveram que ser desencarceradas, uma operação delicada face à posição em que a viatura ficou.

Na operação de socorro estiveram envolvidos os bombeiros Municipais de Viana do Castelo, os Bombeiros Voluntários de Caminha e os Bombeiros Voluntários de Âncora, com o apoio diferenciado de dois meios do INEM, o Suporte Imediato de Vida (SIV) do Alto Minho e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) estacionada no Hospital de Viana do Castelo, tendo a circulação rodoviária e a ocorrência estado a cargo do Destacamento de Trânsito da GNR de Viana do Castelo.