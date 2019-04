O Tottenham está nas meias-finais da Liga dos Campeões. Os spurs perderam esta noite por 4-3 em casa do Manchester City, mas garantiram o apuramento graças ao 1-0 alcançado na primeira mão dos quartos-de-final.

Num jogo verdadeiramente alucinante, com cinco golos em 21 minutos (!!!), Sterling (4' e 21') e Son bisaram (7' e 10') pelo City e Tottenham, respetivamente. Aos 11 minutos foi Bernardo Silva quem marcou para a equipa de Pep Guardiola.

Já na segunda metade (59'), Aguero fez o golo que colocou o emblema de Manchester novamente na frente da eliminatória, mas Llorente (lançado a campo aos 41 minutos) fez o 4-3 final (73') e carimbou a passagem do Tottenham.

Nas meias-finais, o Tottenham já sabe que irá defrontar o Ajax, a equipa sensação da prova, que ontem afastou a Juventus de Cristiano Ronaldo.

Refira-se que o jogo louco protagonizado no Etihad Stadium vai ter um segundo round já que Bernardo Silva e companhia voltam a receber os spurs este sábado, num jogo decisivo para as contas do título da Liga inglesa.

Com 33 jornadas disputadas, o City é atualmente 2.º classificado, a dois pontos do Liverpool, que ocupa o primeiro lugar na tabela à condição, com mais um jogo disputado em relação aos comandados de Pep Guardiola.

Já o Tottenham fecha o pódio e já não tem sequer hipóteses matemáticas de chegar ao título de campeão inglês.