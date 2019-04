O ministro do Trabalho, José Vieira da Silva, manifestou, em nome do Executivo, pesar e desgosto pelo "trágico acidente". De acordo com informações avançadas pela Lusa, o ministro expressou solidariedade com as famílias das vítimas e com o povo da Madeira. “Gostaria de, em nome do Governo da República, expressar o nosso pesar e o nosso desgosto pelo trágico acidente”, afirmou.

“[Desejo] expressar, naturalmente aos familiares das vítimas, a todo o povo madeirense, a nossa solidariedade, um acidente de uma dimensão trágica, creio que todos os portugueses estão neste momento a formular votos de solidariedade com o povo madeirense com os familiares e os próximos das vítimas”, disse ainda o ministro, citado pela agência Lusa.