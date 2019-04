O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses vai enviar uma equipa do continente para a Madeira para reforçar o gabinete existente no Funchal.

“O Instituto de Medicina Legal já está a preparar uma equipa que vai de cá para lá, para reforçar o Gabinete Médico-Legal do Funchal”, declarou à Lusa fonte oficial do Ministério da Justiça.

No entanto, a mesma fonte não conseguiu adiantar quantos profissionais vão integrar essa equipa, que prestará apoio ao Gabinete Médico-Legal e Forense do Funchal, no Hospital Dr. Nélio Mendonça . “Ainda não têm isso fechado, porque estão à espera da confirmação do número de mortos”, referiu, assinalando que assim que essa informação for divulgada “ajustarão às necessidades”.

Fonte oficial do ministério da Justiça, avança a Lusa, informou que este reforço poderá partir “ainda esta noite”.

Neste acidente morreram pelo menos 28 pessoas. Há ainda dois feridos graves. A maioria dos 55 ocupantes do autocarro eram turistas alemães.