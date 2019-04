Os ministros da Administração Interna e do Ambiente e da Transição Energética divulgaram a criação de uma Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA). Esta rede contempla 310 postos de combustível, em todo o território nacional, mas cada veículo pode apenas abastecer com, no máximo, 15 litros. Isto, para evitar nova rutura dos postos de abastecimento.

Em comunicado, o ministério tutelado por João Pedro Matos Fernandes, esclareceu que "os postos REPA beneficiam de prioridade de abastecimento face aos restantes postos, devendo, para o efeito, promover-se o destacamento das forças de segurança necessárias para assegurar o seu abastecimento".

No entanto, os 310 postos de abastecimento estão obrigados a guardar parte do combustível disponível para entidades prioritárias - forças de segurança, proteção civil, serviços de emergência médica e transporte de medicamentos.