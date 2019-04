O Governo vai acabar com o serviço de listas telefónicas e não vai renovar com a Meo, nem lançar um novo concurso público, para prestador deste serviço. Já o número gratuito 118 vai continuar a existir, mas passará a estar sob responsabilidade da Anacom.

“A Anacom deverá, tão cedo quanto possível, organizar e gerir, direta ou indiretamente um Serviço Público Universal público, gratuito, através do número 118 e dos seus recursos financeiros próprios, que congregue todos os números de telefone, de (a) entidades públicas ou privadas que prestem serviço público ou de interesse geral e, ainda (b) todas pessoas singulares que o tenham autorizado aos respetivos operadores. O novo serviço de 118 deverá estar disponível, o mais tardar, dentro de seis meses”.

Na base da decisão está “a avaliação da Anacom sobre estes serviços”. Segundo o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, o regulador concluiu que “apenas 5% do universo potencial de assinantes constam da base de dados daquele serviço”.

Esta medida surge depois de o Governo ter decidido terminar também o serviço público de telefone fixo e alargar o contrato com a Meo em relação às cabines telefónicas, altura em que terminam os contratos atuais com as operadoras.